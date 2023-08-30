Крайне тяжёлое состояние девочки, получившей электротравму в Костанайской области

Как сообщаел заместитель акима Костанайской области Ринат Мухаметкалиев, в настоящее время девочка, получившая 25 августа электротравму на мероприятии в селе Узунколь Узункольского района, получает лечение в областной детской больнице.

Ее состояние расценивается, как крайне тяжелое.

«Наши врачи принимают все меры для спасения жизни ребенка. Для дополнительного осмотра и консультаций при поддержке Министерства здравоохранения, сегодня 30 августа в г. Костанай прибыли два специалиста Национального координационного центра экстренной медицины», — сообщил Ринат Мухаметкалиев.

По информации заместителя акима области, проводится расследование данного происшествие. Ринат Мухаметкалиев сообщил кого уже наказали.

Напомним, девочку ударило током на пенной вечеринке.

Родители записали видеообращение с просьбой привлечь врачей из Астаны для оказания помощи девочке.

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