Кто может не ходить в школу и учиться дистанционно — новые правила

Новые правила дистанционного обучения утвердили в Минобразования и науки, передает alau.kz

Правила вступили в силу 19 ноября. Теперь возможность обучаться в онлайн формате имеют не только дети по заключению врачебной комиссии, но и участвующие в международных соревнованиях, а также по желанию родителей.

36 общеобразовательных школ города на данный момент работают в штатном режиме. То есть дети, как и прежде садятся за парты и грызут гранит науки в стенах школы. Раньше право учиться дистанционно, то есть иначе говоря дома, могли только дети с проблемами по здоровью. Теперь же, согласно утвержденному минобразования и науки приказу, категорий детей, которые могут обучаться в формате онлайн стало больше.

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«В каких случаях дети могут перейти на дистанционное обучение — это участие в международных конкурсах. Это могут быть спортивные конкурсы, различные конкурсы. Но при этом родитель опять таки пишет заявление на имя директора, на основании заявления издается приказ, но здесь обязательно это должен быть приказ уполномоченного органа — то есть это отдел образования. То есть приказ о том, что действительно участвовал в каких-либо соревнованиях, либо в конкурсах», — сообщила руководитель отдела образования Костаная Гульсум Уразбаева.

Пока правом уйти на дистанционку никто не воспользовался. На данный момент более 30 детей обучаются в дистанционном формате, и все они имеют проблемы со здоровьем. Часть из них это дети-аллергики, которые не могут носить защитные медицинские маски продолжительное время. Для всех, кто будет учиться самостоятельно, есть ряд правил.

«Нужно здесь сказать что никто не освобождает их от СОР и СОЧ. СОРы они могут выполнять в дистанционном формате. СОР — это за раздел, они могут в дистанционном формате, а СОЧ — это оценка за четверть. Суммативное оценивание за четверть выполняется в стенах школы», — говорит Гульсум Уразбаева.

В новых правилах есть и еще одна категория тех, кто может обучаться дистанционно. Это дети, чьи родители приняли решение о переходе на домашнее самостоятельное обучение.

«Также по заявлению родителей, либо законных представителей, на основании решения попечительского совета на определенный период. То есть каким образом, здесь опять же заявление пишет родитель, учитывается мнение ребенка, также здесь должно быть заключение психолога школьного и акт жилищно-бытовых условий обучающегося», — объяснила руководитель отдела.

Родители должны обеспечить ребенка рабочим местом — то есть письменым столом и интернетом. Также учащимся дома школьникам педагоги дадут доступ к образовательным платформам. Однако, родители, принимая решение о домашнем обучении, должны знать, что ответственность за качество образования и уровень знаний в этом случае ляжет на их плечи. Так как педагоги заниматься с ребенком, выходя на видеосвязь или иными способами, не будут. К тому же, если СОЧ учащийся напишет неудовлетворительно, его вернут в традиционный формат обучения.

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