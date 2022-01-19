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Лабораторно не выявляют, но врачи не исключают факт циркуляции «омикрона» в Костанайской области

Фото из открытых источников

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Официально штамм “омикрон” в Костанайской области еще не выявлен, но врачи не исключают факт его циркулирования в нашем регионе. Этим они объясняют и резкий рост числа выявленных случаев коронавирусной инфекции за минувшую неделю. Ведь статистика показывает увеличение заболевших в 6 раз.

Новый штамм короновирусной инфекции «Омикрон» у нас, в Костанайской области, официально не зарегистрирован. Но, учитывая, что он уже есть в Актюбинской области, Нур-Султане и Алматы, санврачи не исключают, что его циркуляция идет и в нашем регионе. Тем более, что в области сейчас наблюдается резкий рост выявленных случаев ковид-19.

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«Костанайской области отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Увеличение в 6 раз. Штамм омикрона выделяется в столице, Актобе и не исключено, что и нашей области — резкий всплеск заболеваемости», — говорит руководитель отдела департамента  санэпидконтроля Костанайской области Гулим Досумова.

Санврачи подчеркивают «Омикрон» очень заразен, но при этом число тяжелых случаев меньше, чем при других штаммах. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля области недавно отправил в республиканскую лабораторию 20 образцов подтвержденных случаев коровирусной инфекции, взятых у костанайцев. Причем, отбирали специально — от вакцинированных заболевших и со средним и тяжелым прохождением болезни.

«Наши лаборатории областные не проводят такое глубокое обследования, это на уровне республиканских лабораторий. Только в двух республиканских лабораториях есть это оборудование», — говорит Досумова.

Теперь санврачи ждут результатов этих анализов. Они должны быть готовы уже в ближайшее время. Тем временем костанайцев специалисты призывают соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и хотя новый штамм короновируса протекает не так тяжело, как первые его варианты, это все же заболевание, которое требует лечения.

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1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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