Лесные пожары в Костанайской области: признаков диверсии не установлено

Диверсия не могла стать причиной возникновения лесных пожаров в Костанайской области, сообщили в прокуратуре региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на «Хабар 24«.

Сейчас проверяют другие версии, а именно — неосторожное обращение с огнём. Не исключается и версия умышленного поджога. Однако пока она тоже не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что задержан руководитель Басаманского лесного хозяйства. Если суд признает его виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы и пожизненный запрет занимать подобные должности.

«Это в том числе включает бездействие со стороны руководителя данного учреждения и непринятие своевременных мер по устранению лесного пожара в лесном фонде. Прокуратурой рассматриваются уголовные дела: умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога, повлекшее тяжкие последствия и причинившее особо крупный ущерб, а также уничтожение и повреждение лесов. На сегодняшний день признаков умышленного поджога либо диверсии не установлено», — сказал прокурор Управления прокуратуры Костанайской области Нурсултан Сатубалдин.

2 сентября на территории двух лесничеств КГУ «Басаманское учреждение лесного хозяйства» в Костанайской области произошли пожары. Их площадь 4 сентября превысила 43 тыс. га. Жителей нескольких районов эвакуировали. В результате пожаров пострадали 12 человек, один – погиб. В связи с ЧП регион с рабочим визитом посетил президент Касым-Жомарт Токаев, который оценил ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе.

10 сентября сообщили, что в Аулиекольском районе потушили крупный лесной пожар.

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