«Люди бежали кто куда» — очевидцы о стрельбе в Лисаковске

Очевидцы, жители дома, в котором произошла трагедия сегодня, рассказали, как все происходило.

«Поступило сообщение, о том что доме в третьем микрорайоне в подъезде мужчина ходит с ружьем. По прибытию нами были обнаружены две женщины в пятом подъезде. Они истекали кровью. Когда поднимались на пятый этаж увидели мужчину с ружьем, который начал стрелять по нам. Мы сказали бросить оружие, сделали предупредительный выстрел. Он продолжил стрелять. В отношении мужчины было применено огнестрельное оружие. Мужчина был обезврежен», — лейтенант полиции, участник задержания Альке Жабаков.

«Вышла с собакой гулять. И тут полиция приехала. Если бы они не приехали, я не знаю что бы было. Он стрелял по людям, по всем. И потом они все-таки его обезвредили. Одного полицейского он все-таки подстрелил. В руку ранил», — говорит очевидец Валентина Тавруева.

«Проживаю в этом доме. Лежал на дивание и услышал хлопки. Вышел на балкон, смотрю производятся выстрелы. Тут приехала наша полиция в бронежилетах, в касках. Они начали обезвреживать его. Если бы не они, мне кажется, он перестрелял всех. Люди бежали кто-куда», — рассказывает очевидец Владислав Кадун.

Напомним, около 11 утра на пульт 102 Отдела полиции города Лисаковск поступило сообщение о том, что во дворе жилого дома 3 микрорайона неизвестный ходит с оружием и стреляет.

Появилось видео стрельбы.

Погибла женщина и обезврежен 66-летний стрелок. Он скончался в больнице.

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