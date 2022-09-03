Министр о новой программе для детей: В некоторых селах денег хватит, чтобы купить дом

Министр национальной экономики Алибек Куантыров ответил, смогут ли казахстанцы к 18-летию купить недвижимость в рамках новой программы по перечислению части дохода Нацфонда на счета детей, передает Tengrinews.kz.

По словам министра, на эти деньги можно купить дом в селе и оплатить первый взнос по ипотеке в городе.

«В целом цены на покупку жилья по республике разные, это зависит от регионов. Разная цена в селе, разная цена в городе. Но, например, в некоторых селах достаточно, чтобы купить дом. Если дом в селе стоит 1,5-2 миллионов тенге, возможность есть. Например, я думаю, первого взноса будет достаточно, чтобы получить ипотеку», — прокомментировал Алибек Куантыров.

Президент в своем Послании выдвинул инициативу отчислять 50 процентов от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими совершеннолетия. Накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования.

«Эти средства дадут подрастающему поколению настоящую путевку во взрослую жизнь. Фонд действительно обретет статус национального и будет служить интересам народа», — подчеркнул в своем выступлении Президент.

Позже пресс-секретарь Главы государства сообщил, что, по расчетам Национального банка и правительства, с учетом того, что каждый год в стране рождается в среднем 400 тысяч детей, к 18-летию на индивидуальном счете будет накоплено минимум 3 тысячи долларов.

Специальные счета будут открыты на имена всех детей, которым не исполнится 18 лет на момент вступления в действие данной нормы в 2024 году. Перечисления будут производиться до достижения ими совершеннолетия. Также необходимо отметить, что счета будут в иностранной валюте. Кроме того, на накопления будут начисляться проценты.