По факту крушения вблизи города Актау самолета авиакомпании АZAL Министерством внутренних дел возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 344 Уголовного кодекса РК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц».
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Создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников МВД, Департаментов полиции Мангистауской области и на транспорте.
На месте происшествия находится руководство МВД.
Ход расследования находится на контроле у Министра внутренних дел.