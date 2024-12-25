По факту крушения вблизи города Актау самолета авиакомпании АZAL Министерством внутренних дел возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 344 Уголовного кодекса РК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц».

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Создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников МВД, Департаментов полиции Мангистауской области и на транспорте.

На месте происшествия находится руководство МВД.

Ход расследования находится на контроле у Министра внутренних дел.

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