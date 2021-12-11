Минздрав РК выражает соболезнования семьям погибших медиков в Костанайской области

Министерство здравоохранения Республики Казахстан выражает искренние соболезнования родным и близким погибших врачей.

Напомним, в Костанайской области в дорожной аварии погибла супружеская пара врачей Комаровых, работавших в Мендыкаринской районной больнице.

«Это большая невосполнимая потеря не только для нашего медицинского сообщества, но прежде всего, для троих детей, оставшихся в одночасье без родителей. Трагедия произошла по вине другого водителя, выехавшего на встречную полосу. Надеемся, что виновные в этой трагедии будут призваны к отвественности», — отметили в минздраве.