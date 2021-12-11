Минздрав РК выражает соболезнования семьям погибших медиков в Костанайской области

Министерство здравоохранения Республики Казахстан выражает искренние соболезнования родным и близким погибших врачей.
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Напомним, в Костанайской области в дорожной аварии погибла супружеская пара врачей Комаровых, работавших в Мендыкаринской районной больнице.
«Это большая невосполнимая потеря не только для нашего медицинского сообщества, но прежде всего, для троих детей, оставшихся в одночасье без родителей. Трагедия произошла по вине другого водителя, выехавшего на встречную полосу. Надеемся, что виновные в этой трагедии будут призваны к отвественности», — отметили в минздраве.
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области