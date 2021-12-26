Молодец, Олег! Аким Костанайской области наградит мальчика, спасшего детей из пожара

В своем аккаунте в инстаграм аким Костанайской области Архимед Мухамбетов отметил поступок пятиклассника из Костаная.
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«Дорогие друзья! Наверное уже все читали о несчастном случае, которое произошло 25 декабря на территории дачного общества «Садовод» в городе Костанае. Ученик пятого класса Олег Пирог спас четверых детей из горящего дома. На завтра пригласил Олега, чтобы лично поблагодарить за героизм, вручить грамоту и ценные подарки. Также благодарен его родителям, воспитавшегося такого смелого и настоящего героя. Молодец, Олег!», — написал Архимед Мухамбетов.
Напомним, пятиклассник спас четверых деей из пожара.
«Мне не было страшно» — Олег о спасении детй из горящего дома.
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