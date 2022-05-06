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Морозы прогнозируют синоптики в Костанайской области 7 мая

Фото из открытых источников

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В Костанайской области ожидается погода без осадков. Ветер северный, северо-восточный 9-14, на юге области 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6 мороза, на юге области 4 тепла, днем 8-13, на юге области 16 тепла.

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В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 11-13 тепла.

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