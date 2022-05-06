Морозы прогнозируют синоптики в Костанайской области 7 мая

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В Костанайской области ожидается погода без осадков. Ветер северный, северо-восточный 9-14, на юге области 15-20 м/с.
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Температура воздуха ночью 1-6 мороза, на юге области 4 тепла, днем 8-13, на юге области 16 тепла.
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В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 11-13 тепла.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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