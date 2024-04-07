Мы на пике! Аким Костаная о ситуации с паводком в областном центре

Аким Костаная сообщил, какая работа проводится в областном центре.

По словам Марат Жундубаева, на сегодня идет сброс воды 3300 кубометров в секунду.

«Это предельный сброс, транзитный, сколько заходит на «Каратомары», столько приходит на Костанай. Этот сброс мы ощущаем. Говорить, что спад идет рано. Подтоплены три садоводческих общества, бизнес — «Апельсин», «Мохито», «Теннисный центр».

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По словам акима города, эвакуировано 745 человек.

«Все службы работают круглосуточно. Примерно на «колесных рядах» потоплено около 80 домов. Вода не уходит, а прибывает. Жертв не допущено, это самое главное», — сказал аким.

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Кроме того, глава города обратился к костанайцам.

«Хотелось бы обратиться к людям! Мы эвакуируем. Много людей не понимают опасности. Люди не уходят, либо уходят, потом возвращаются, и на дачи, и в дома. Должная быть гражданская сознательность и безопасность за себя. Сегодня будем работать. 15 домов в «корейском поселке» подпадают, поселок Амангельды, Набережная подпадает. Нужно набраться терпения, по возможности помогать родственникам, соседям «, — подчеркнул глава Костаная.

Напомним, в Костанае и Костанайском районе введен режим ЧС.

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