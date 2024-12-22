Костанайские председатели ОСИ отказываются чистить от снега дворовые территории, ссылаясь на закон о жилищных отношениях. Они уже неоднократно получали предписания от местных исполнительных органов выполнить обязательства, если это не будет сделано, их ждут штрафы. Но, председатели ОСИ намерены судиться с городским акиматом.

Глава города Марат Жундубаев неоднократно на аппаратных совещаниях говорит о том, что дворовые территории в городе должны убирать обслуживающие организации, то есть ПКСК и ОСИ. Однако председатели объединений собственников имущества не согласны с этим, ссылаясь на закон о жилищных отношениях.

Читайте также: На работу ПКСК и ОСИ жалуются костанайцы

«Компетенция органов местного государственного управления городов республиканского значения, областей, городов, районов. Пятый подпункт принимать меры по содержанию земель общего пользования, не включенных в состав общего имущества объектов кондоминиумов, за счет средств местного бюджета. Эта прекрасная статья говорит о том, что если не зарегистрирован объект кондоминиума, территория должна убираться за счет местного бюджета», — говорит председатель ОСИ Альбина Мухамедьярова.

Читайте также: Обязанности ОСИ и ПКСК — разъяснения

Альбина Мухамедьярова отмечает, что в прошлом году акимат их буквально завалил предписаниями о выполнении обязательств по очистке и вывозу снега. И они выполняли это. Но, в этом году, позиция председателей ОСИ изменилась.

«На протяжении многих лет мы это делаем. Где-то жильцы возмущаются, падают. И мы думаем, ай ладно, сделаем. Мы не должны это делать. Тем более в таком тоне ультиматум нам ставить, и запугивать нас штрафами. Нам постоянно предписания приходят. Но, если довести это дело до суда, естественно акимат проиграет, — председатель ОСИ Альбина Мухамедьярова.

Дома, где создан кондоминиум, по словам Альбины Мухамедьяровой, в городе можно пересчитать по пальцам. Очистка двора от снега — процесс недешевый. Ориентировочно час работы снегоуборочной машины стоит 20 тысяч тенге. Чтобы потянуть такие расходы, необходимо поднимать тариф на услуги ОСИ.

«Мы не обязаны это делать. Мы делаем это чисто по своей инициативе, потому, что это наши дворы. Мы заинтересованы, чтобы они убирались во время. Но с другой стороны это большие деньги. И мы работаем, каждое ОСИ, по утвержденной смете. Мы не можем закладывать в смету уборку снега, при каждом выпаде снега. Как у нас идет указание сверху, убирайте, убирайте, убирайте» , — говорит председатель ОСИ Дина Кадырбекова. «Каждая вывозка очень дорого стоит, когда я делаю сметы, я просто не знаю куда вставить. Есть смета, где общий доход составляет при 100% вложении людей 126 тысяч тенге. Что я могу туда вложить? Там не выходят даже основные статьи» , — приводит данные председатель ОСИ Марина Павлова.

Председатели ОСИ намерены бороться с этой проблемой, и даже пойдут на крайние меры- подадут в суд на акимат, если их будут штрафовать. В отделе ЖКХ отметили, с ноября этого года штрафы на председателей ОСИ не налагались. Однако предписания отправляются регулярно, так как проводятся рейды по дворовым территориям. А вот дозвонииться в отдел жилищных отношений для разъяснения ситуации нам на протяжении всего дня не удалось.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.