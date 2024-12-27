Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев прокомментировал версии причины крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау, передаёт BaigeNews.kz.
«Мы находимся в постоянном контакте. Каждые два часа с азербайджанскими коллегами общаюсь, никто никаких версий мне ещё не сказал. Официально мы никакой версии ни от какой страны не получали – ни от России, ни от Азербайджана. Сегодня поэтому опровергнуть какую-то версию или склониться к какой-то версии невозможно и было бы безответственно. Мы должны чётко это себе представлять», — сказал Бозумбаев на брифинге.
Трагедия с лайнером произошла утром 25 декабря недалеко от Актау.
38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев.
Согласно данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая пять членов экипажа. Среди пассажиров: шесть граждан Казахстана, 42 граждан Азербайджана, три гражданина Кыргызстана, 16 граждан России. Все члены экипажа — граждане Азербайджана.