Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев прокомментировал версии причины крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау, передаёт BaigeNews.kz.

«Мы находимся в постоянном контакте. Каждые два часа с азербайджанскими коллегами общаюсь, никто никаких версий мне ещё не сказал. Официально мы никакой версии ни от какой страны не получали – ни от России, ни от Азербайджана. Сегодня поэтому опровергнуть какую-то версию или склониться к какой-то версии невозможно и было бы безответственно. Мы должны чётко это себе представлять», — сказал Бозумбаев на брифинге.