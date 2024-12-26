Утром 25 декабря воздушное судно Азербайджанских авиалиний потерпело крушение в Актау. Всего на борту находились 67 человек: 62 пассажира и пять членов экипажа. Список пассажиров самолёта, опубликовала авиакомпания Azerbaijan Airlines. CMN.KZ выяснил, кем были люди на борту рейса Embraer 190.

В МЧС опубликовали данные о погибших казахстанцах, находившихся на борту самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines, который упал в нескольких километрах от Актау.

Кто погиб в авиакатастрофе:

Тулесинов Сандибек Екибаевич, 16.11.1988 года рождения, уроженец Мангистауской области, проживал в городе Жанаозене;

Джумагулов Бауыржан Джумабаевич, 30.09.1985 года рождения, уроженец Мангистауской области, проживал в городе Жанаозене;

Махсудова Галина Растамбековна, 12.01.1978 года рождения, уроженка Мангистауской области, проживала в городе Актау;

Шаймерденова Гаухар Жумагатовна, 17.07.1975 года рождения, уроженка Алматы, проживала в Астане;

Жумагат Эльдар (сын Шаймерденовой), 23.08.2013 года рождения, проживал в Астане;

Джутаева Салима Аманжоловна, 21.02.1995 года рождения, уроженка Костанайской области.

В Минпросвещения выразили соболезнования по поводу гибели 11-летнего школьника Эльдара Жумагата.

В Министерстве транспорта уточнили, что среди пассажиров было шесть казахстанцев, 37 граждан Азербайджана, 16 России и трое из Кыргызстана. В Управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что количество госпитализированных достигло 29 человек. Одиннадцать из них находятся в тяжёлом состоянии

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Среди пассажиров оказался известный кыргызский ресторатор и шеф-повар Эрлан Джунушалиев. Он работал шеф-поваром в пятизвёздочном отеле Ambassador в Бишкеке и баре Times. В социальных сетях он делился рецептами и кулинарными видео.

На данный момент имени Джунушалиева в списке госпитализированных нет.

Эрлан Джунушалиев / Фото из личной страницы в Instagram

По информации Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, на борту находился несовершеннолетний сын крупного азербайджанского бизнесмена Фарида Еганова — Мухаммад Али Еганов, 2011 года рождения. Еганов-старший занимается торговлей фруктами и их логистикой в Россию. На данный момент имя сына бизнесмена также не числится в списке госпитализированных пассажиров.

Салима Джутаева / Фото из личной страницы в Instagram

Среди пассажиров была казахстанский стоматолог Салима Джутаева. На своей личной странице в Instagram она указала, что проживает в двух городах — Костанае и Грозном. Статус в социальных сетях девушки гласит: «Стоматолог-путешественник».

Корреспондент CMN.KZ пыталась связаться с ней через личный номер телефона, указанный в профиле, но получить ответ не удалось. На данный момент имя Джутаевой отсутствует в списке управления здравоохранения.

Рамин Агаев / Фото: Shot

По данным российского Telegram-канала Shot, на борту был 28-летний бортпроводник «Уральских авиалиний» Рамин Агаев. Он летел корпоративным рейсом в Москву с пересадкой в Грозном. На данный момент Рамин не выходит на связь с родственниками. В списке госпитализированных его также нет.

Также на борту находилась 45-летняя косметолог Заира Атсаева, которая работала в Грозном и Австрии. По данным российских СМИ, она летела из Турции в Чечню. Предварительно, Заира не поступала в больницу Актау.

Кристина Евстигнеева | Фото: Shot

34-летняя Кристина Евстигнеева, турагент из России, также оказалась среди пассажиров. По информации Shot, она выжила, но её имя не числится среди госпитализированных. Сегодня ночью Кристина прилетела в Баку из Внуково по работе.

Напомним, утром 25 декабря воздушное судно Азербайджанских авиалиний потерпело крушение в Актау. Как сообщили в пресс-службе Казаэронавигации, аварийная ситуация возможно произошла из-за столкновения с птицей и тумана. В Управлении здравоохранения вовсе сообщили, что на борту самолёта взорвался баллон.

В департаменте полиции на транспорте начали досудебное расследование по факту крушения самолёта в Актау по части 4 статьи 345 «Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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