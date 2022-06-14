«Надо оптимизировать лишние траты». Глава Минэкономики высказался о выживании при росте цен

Министр национальной экономики Алибек Куантыров дал совет жителям страны по расходам в период роста цен.

В кулуарах правительства журналисты обратили внимание министра на то, что большинство казахстанцев тратят более половины зарплаты на продукты, передает informburo.kz

«К сожалению, это глобальная проблема, если вы посмотрите статистику, она существует в западных странах, США, России, Центральной Азии – практически везде. Это глобальная проблема, вызванная разрывами цепочек поставок, которые начались ещё во время пандемии. Поставки продолжили, но потом сложились эти последние события», – сказал Алибек Куантыров. Читайте также: Рост цен ожидает казахстанцев. Прогноз озвучил глава Нацбанка

Глава министерства подчеркнул, что логистические проблемы сильно влияют на цены. По его словам, пока рынок до конца не настроится, волатильность цен будет сохраняться.

«Но это всё, я думаю, устаканится», – добавил он.

Журналисты попросили министра дать совет жителям страны, которые не могут приобрести лишнюю пару обуви, поскольку цены сильно взлетели.

«По возможности надо где-то соптимизировать бюджеты и лишние траты. Такие периоды мы уже проходили. И, к сожалению, экономика цикличная, периодически такие вопросы возникают. Мы сейчас не на пике инфляции, пик был в 2015-2016 годах. Сейчас по сравнению с тем, что было последние два-три месяца, она (инфляция. – Авт.) уже должна стабилизироваться, я думаю, нужно просто подождать», – резюмировал Алибек Куантыров.

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