Найден-погиб. Подробности обнаружения двоих костанайцев сообщили полицейские

Сначала объявление с ориентировкой о розыске, потом публикации с известием «Найден-погиб». Двоих костанайцев разыскивали в разное время, они и пропали, каждый с разными причинами. В социальных сетях подписчики оставляли под этими постами комментарии «Что происходит?», «Объясните где нашли и почему погибли?». В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области нам сообщили некоторые детали обнаружения тел пропавших без вести.

15 сентября пропал 18-летний Галиаскар Сеитжанов. 20 сентября с заявлением в дежурную часть управления полиции Костаная с заявлением обратился его брат. Со слов брата, Галиаскар ушел из дома и не вернулся. Поиски велись совместно с волонтерами и родственниками. 7 ноября в районе улицы Базовой обнаружено тело парня без видимых признаков криминальной смерти. Назначена экспертиза.

Ещё один костанаец пропал 1 ноября. Полицейские осуществляли поиски совместно с волонтерами и родственниками погибшего. Тело 30-летнего Ризвана Магамедова нашли 6 ноября.

В Южный отдел полиции УП Костаная поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с признаками насильственной смерти.

По факту смерти мужчины ведется досудебное расследование по статье 106 части 3 Уголовного кодекса.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

На сегодняшний день в полицию поступило 436 заявлений о розыске без вести пропавших, из них 5 человек не установлено.

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