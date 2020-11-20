Напоминаем! Что не будет работать в Костанайской области в выходные дни

Напоминаем жителям Костанайской области об ограничительных карантинных мерах в предстоящие выходные.

Так, в Костанайской области 21 и 22 ноября будет:

приостановлена работа объектов торговли площадью более 2000 кв. м, торгово-развлекательных центров, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, а также объектов по продаже запасных частей для автомобилей и сельскохозяйственной техники; приостановлена работа общественного городского транспорта, за исключением общественного транспорта в г. Рудный, обслуживающего АО «ССГПО; приостановлена деятельности СПА-центров, салонов красоты, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, массажных салонов, соляриев в воскресенье; приостановлена работа общественных бань, саун с задействованием бассейнов; приостановлена деятельность крытых спортивных объектов, (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры); работа только на вынос и доставку для объектов общественного питания; запрет работы крытых продовольственных и непродовольственных рынков;



Ранее, Архимед Мухамбетов провел очередное заседание оперативного штаба.

«Если ситуация не стабилизируется, тогда мы и дальше будем вводить меры ограничения» — аким Костанайской области.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.