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Напоминаем! Что не будет работать в Костанайской области в выходные дни

фото из открытых источников

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Напоминаем жителям Костанайской области об ограничительных карантинных мерах в предстоящие выходные.

Так, в Костанайской области 21 и 22 ноября будет:

    • приостановлена работа объектов торговли площадью более 2000 кв. м, торгово-развлекательных центров, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, а также объектов по продаже запасных частей для автомобилей и сельскохозяйственной техники;
    • приостановлена работа общественного городского транспорта, за исключением общественного транспорта в г. Рудный, обслуживающего АО «ССГПО;
    • приостановлена деятельности СПА-центров, салонов красоты, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, массажных салонов, соляриев в воскресенье;
    • приостановлена работа общественных бань, саун с задействованием бассейнов;
    • приостановлена деятельность крытых спортивных объектов, (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры);
    • работа только на вынос и доставку для объектов общественного питания;
    • запрет работы крытых продовольственных и непродовольственных рынков;

Ранее, Архимед Мухамбетов провел очередное заседание оперативного штаба.

«Если ситуация не стабилизируется, тогда мы и дальше будем вводить меры ограничения» — аким Костанайской области.

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