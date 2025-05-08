Начальник управления полиции Костаная Булат Иманов озвучил меры, которые принимаются в целях профилактики интернет мошенничества. Полицейский говорит, что люди почему-то не воспринимают информацию с предупреждением.

Потерпевшие, которые попались на уловки мошенников, не могут потом объяснить почему они поверили обманщикам.

«Из допросов потерпевших установлено, что все граждане, которые проживают на территории нашего города, все знают о фактах интернет мошенничества, но как они на них попадаются они сами не знают. В настоящее время реальных способов борьбы с интернет мошенничеством у нас нет, кроме проведения информационной работы с населением. К примеру, в марте мы проводили профилактическую беседу в ЦОНе Костаная. Приходит женщина, мы с ней беседуем разговариваем. Даем ей памятку в руки и говорим: «Почитайте, ознакомьтесь, не станьте жертвой мошенничества». Хорошо, понятно. Буквально через три часа приходит и заявляет о мошенничестве на 3 млн тенге. Вся проблема в том, что нас не слушают, не хотят понимать и не верят. В этой связи сотрудниками полиции проводится поквартирный обход жителей города», — говорит Булат Иманов.

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