Нашествие саранчи. В минсельхозе заявляют, что держат ситуацию в Костанайской области на контроле

По состоянию на 2 июля в Костанайской области против итальянского пруса обработано 257,2 тыс. га или 66,4% от запланированной площади. Обработка полей против азиатской саранчи начнется по мере необходимости.

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В проведении химических обработок задействована 31 единица специальной техники, в том числе 9 наземных вентиляторных опрыскивателя, 13 аэрозольных газогенераторов, 6 судов сверхлегкой авиации и 3 самолета.

Отметим, саранчовые распространились по большей части на территории Жангельдинского, Амангельдинского, Алтынсаринского и Денисовского районов. В Наурзумском районе нашествие вредителей не выявлено. Повреждений посевов сельскохозяйственных культур не отмечено.

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Для контроля ситуации с распространением саранчовых в Костанайскую область выехал вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек. Кроме того, в регионе находится и. о. председателя Комитета государственной инспекции в АПК Каныш Алиев.

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