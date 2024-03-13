Наурыз по-новому: станет ли больше праздничных выходных у казахстанцев

В Казахстане в 2024 году Наурыз будут праздновать в новом формате, в течение 10 дней. Станет ли в связи с этим у граждан больше праздничных выходных, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнил пресс-секретарь Минтруда РК Александр Кононец, в соответствии с Законом РК «О праздниках в Республике Казахстан» Наурыз является государственным праздником и празднуется три дня.

«Каких-либо изменений в действующий закон не вносилось. Полагаю, в предложениях, озвученных Министерством культуры и информации РК, речь идет об организации и проведении праздничных мероприятий в течение 10 дней», — сказал Александр Кононец.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.