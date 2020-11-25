Названа возможная причина пожара в Федоровской ЦРБ

Служба ДЧС Костанайской области завершила расследование причин пожара, названа версия из-за чего могла загореться крыша в Федоровской центральной районной больнице

Напомним, 9 ноября произошло возгорание на крыше больницы. Огнем было повреждено 1280 квадратных метров кровли. Пожарные уже провели расследование и установили предположительную причину случившегося. По предварительным данным, возгорание произошло после ремонта лифта.

«Вызвали обслуживающую организацию, которая ремонтирует лифт, они его сделали, и мы предполагаем, что не правильно фазы поменяли, возможно. Начали активно использовать лифт, там произошло замыкание электропроводки. Заключение лаборатории готово, приобщили к уголовному делу уже и отправили материал нашего заключения»,- сказал заместитель начальника ДЧС Костанайской области Азамат Оримбаев.

Окончательную точку в уголовном деле по произошедшему пожару предстоит поставить полиции.

Как работает Федоровская районная больница после крупного пожара?

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