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Не выезжайте! Дорожные службы обратились к водителям Костанайской области

nashzernograd.ru

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Сообщение с предупреждением распространили сотрудники Костанайского областного филиала ТОО «Казахавтодор». 

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«Внимание! 18-19 декабря текущего года по Костанайской области ожидаются осадки в виде снега, тумана. Ожидается гололед, мокрый снег. В этой связи Костанайский областной филиал ТОО «Казахавтодор» просит всех участников дорожного движения соблюдать рекомендованный скоростной режим и правила дорожного движения. Просим без необходимости не выезжать на трассы областного и республиканского значения», — говорится в сообщении.

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