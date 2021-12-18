Не выезжайте! Дорожные службы обратились к водителям Костанайской области

Сообщение с предупреждением распространили сотрудники Костанайского областного филиала ТОО «Казахавтодор».

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«Внимание! 18-19 декабря текущего года по Костанайской области ожидаются осадки в виде снега, тумана. Ожидается гололед, мокрый снег. В этой связи Костанайский областной филиал ТОО «Казахавтодор» просит всех участников дорожного движения соблюдать рекомендованный скоростной режим и правила дорожного движения. Просим без необходимости не выезжать на трассы областного и республиканского значения», — говорится в сообщении.

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