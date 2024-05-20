Нельзя совершать поворот налево. Что ждёт мопедистов, сообщили костанайские полицейские

Водителей мопедов планируют приравнять к полноценным участникам дорожного движения. Накануне мажилис принял соответствующий законопроект во втором чтении. Далее документ направляется в сенат. Согласно законопроекту, для управления мопедом, водителя обяжут получить водительское удостоверение, проходить ежегодный техосмотр и многое другое.

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С появлением курьерских служб на улицах города все чаще можно увидеть мопедистов. Это связано с тем, что такой вид транспорта очень удобен своими не большими габаритами, и зачастую этих участников дорожного движения не воспринимают в серьез.

«Управлять мопедом можно с 16 лет. Управляя мопедом — нельзя совершать поворот налево, передвигаться нужно по правой проезжей части дороги. Обязательно, чтобы был шлем, соблюдение всех правил безопасности. Ни в коем случае не вступать в конфликт с другими водителями. Потому что многие мотоциклисты не воспринимают нас, как водителей, иногда происходят конфликты между собой», — обозначила старший инспектор УП Костаная Асемгуль Ерденова.

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Согласно планируемым нововведениям, водителей мопедов, чей объем двигателя превышает 50 кубических сантиметров, обяжут зарегистрировать транспорт и получить госномер. Обязательными пунктами в педлагаемых правилах являются наличие водительского удостоверения категории А1 и страховки. Помимо этого, они также как и все будут проходить ежегодный техосмотр.

«Данный законопроект инициировали депутаты парламента. В первом чтении 17 апреля его уже одобрили. При работе с законопроектом в мажилисе были приняты некоторые уточнения. Закон вступит в силу спустя 6 месяц после его принятия. За это время водители мопедов должны их легализовать. Водителям категории АВС, категория А1, которая позволяет управлять мопедом, дается автоматически», -объясняет депутат мажилиса парламента РК Екатерина Смышляева.

За 2023 год только в Костанае было зарегистрировано 10 ДТП с участием мопедистов, 5 из них с летальным исходом. Мы решили узнать, как костанайские водители легковых авто относятся к владельцам этого двухколесного транспорта.

«В заднее зеркало если смотришь в потоке очень плохо их видно. Они начинают лавировать между машинами. Могут вот так, вот так вот перестраиваться и его очень трудно найти и увидеть. В зеркала задние вообще практически не видно, только в боковые можно увидеть, то как они ездят — это конечно очень опасно».

«Иногда да, раздражают немного, когда не соблюдают правила дорожного движения. Им бы в автошколу, пусть изучают, как я четыре года учился, а потом уже выпускать можно. Молодые в основном. А так иногда соблюдают, тогда нормально».

«Мешают на дорогах, потому что очень сильно гоняют. Хотелось бы, чтобы среди них навели порядок. Им права надо выдавать».

Плюс ко всему водители мопедов будут привлекаться к ответственности на тех же основаниях, что и остальные водители механических транспортных средств.

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