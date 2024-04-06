Немедленная эвакуация! Сброс воды увеличен — сообщение оперштаба Костаная

Фото «Маленького моста» alau.kz
Сброс с водохранилища 20.30 часам увеличить на 3300 куб.м./с
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«Обращаемся к жителям городов Рудный , Костанай , Костанайский района при первом требовании уполномоченных органов немедленно приступить к эвакуации», — говорится в сообщении оперативного штаба.
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Всем, кому нужна помощь, а также горожане, желающие оказать помощь, могут обращаться по номеру 109.