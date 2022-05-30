«Ни один фонарь не работает» — костанайцы о гибели мужчины на улице Каирбекова

Подписчики инстаграм-аккаунта Алау — ТВ под постом о гибели мужчины на улице Каирбекова оставили почти сотню комментариев.

Как нам сообщили подписчики, смертельная авария произошла 28 мая в 00-15. По их словам, насмерть сбили человека.

«Это произошло на конечной улицы Каирбекова, начало дач, как ехать на Джамбул! Мужчину сбили насмерть. У нас вообще не освещается улица, хотя движение круглосуточное», — пишет читательница.

Под постом появились комментарии, которые подтверждают, что улица не освещается.

«Три недели нет света на улице Каирбекова».

«Даже на видео видно, что ни одного фонаря. Только свет от фар машин».

«Недели две назад спрашивала об освещении на номер 109 и тишина».

«Эта улица постоянно без освещения. В сторону дач сплошная темень вечно. Сколько было таких случаев. Ничего не меняется, никаких фонарей».

«По Каирбекова — темень. Освещения нет по городу, а в районе дач вообще. Сколько еще человек должно погибнуть, чтобы сделали освещение. Это черта города».

По данному ДТП 28 мая мы запросили информацию в пресс-службе ДП Костанайской области. До сих пор ни по факту происшествия, ни о причинах аварии в ведомстве не сообщили.

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