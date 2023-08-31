Ночует возле больницы папа девочки, пострадавшей на пенной вечеринке в Костанайской области

Сагандык Жакенов уже неделю ночует около здания Костанайской детской областной больницы. Здесь на лечении находится его девятилетняя дочь.

Ребенок получил электротравму во время праздника, проходившего в Узунколе. На день молодежи там решили устроить пенную вечеринку, которая оказалась роковой для девочки.

«Мы не свидетели, мы не видели, как все произошло, но насколько нам известно, ребенок потерял сознание, и она находилась под пеной, ее никто не видел. Сколько времени она там пролежала под пеной, неизвестно», — говорит главный врач Костанайской детской областной больницы Нурлан Ержанов.

Видео с моментом реанимации прямо на площади села Узунколь разлетелось по соцсетям. После необходимых процедур девочку госпитализировали в Узункольскую больницу, и сразу же начали готовить к отправке в Костанайскую детскую областную больницу по линии санавиации.

«Ребенок от момента поступления находится в коматозном состоянии. По сей день также, по уровню сознания без изменений, без динамики», — сообщил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Костанайской детской областной больницы Казбек Келеманов.

Отсутствие динамики и навело родителей на мысль, что врачи Костанайской детской областной больнциы нуждаются в помощи столичных коллег, несмотря на то, что ежедневно по линии телемедицины происходила связь и консультации, проводился и сеанс видеосвязи со специалистами центра материнства и детства города Астаны. Тем не менее родители записали видеобращение, в котором просили помощи у президента и министерства здравоохранения. Вчера в Костанай приехали профессор, главный реаниматолог республики и ведущий нейрохирург.

«Профессор в принципе сама это подчеркнула — ничего дополнительно не могу вам не назначить, не провести какие-то дополнительные обследования — вы все сделали. И родителям вчера все объяснили — больше ничего не надо, для того чтобы расписать дальнейшее лечение достаточно было нашего обследования», — сообщил главный врач больницы.

Столичные специалисты продолжат следить за состоянием ребенка. Состояние пострадавшей девочки врачи оценивают как тяжелое и продолжают ежедневно бороться за ее жизнь. Оборудования, лекарств и компетенции у местных специалистов достаточно.

Напомним, девочку ударило током на пенной вечеринке.

Родители записали видеообращение с просьбой привлечь врачей из Астаны для оказания помощи девочке.

Буквально вчера стало известно, что в связи с произошедшей трагедией за отсутствие надлежащего контроля аким Узункольского района привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. Кроме того, от занимаемых должностей освобождены заместитель акима района и руководитель отдела внутренней политики, которые были ответственными за организацию проведения мероприятия со стороны акимата. По данному факту органами полиции проводятся следственные мероприятия, по итогам которых будут определены виновные лица.

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