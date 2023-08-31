Ночует возле больницы папа девочки, пострадавшей на пенной вечеринке в Костанайской области

Кадр из видео alau.kz
Сагандык Жакенов уже неделю ночует около здания Костанайской детской областной больницы. Здесь на лечении находится его девятилетняя дочь.
Ребенок получил электротравму во время праздника, проходившего в Узунколе. На день молодежи там решили устроить пенную вечеринку, которая оказалась роковой для девочки.
«Мы не свидетели, мы не видели, как все произошло, но насколько нам известно, ребенок потерял сознание, и она находилась под пеной, ее никто не видел. Сколько времени она там пролежала под пеной, неизвестно», — говорит главный врач Костанайской детской областной больницы Нурлан Ержанов.
Видео с моментом реанимации прямо на площади села Узунколь разлетелось по соцсетям. После необходимых процедур девочку госпитализировали в Узункольскую больницу, и сразу же начали готовить к отправке в Костанайскую детскую областную больницу по линии санавиации.
«Ребенок от момента поступления находится в коматозном состоянии. По сей день также, по уровню сознания без изменений, без динамики», — сообщил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Костанайской детской областной больницы Казбек Келеманов.
Отсутствие динамики и навело родителей на мысль, что врачи Костанайской детской областной больнциы нуждаются в помощи столичных коллег, несмотря на то, что ежедневно по линии телемедицины происходила связь и консультации, проводился и сеанс видеосвязи со специалистами центра материнства и детства города Астаны. Тем не менее родители записали видеобращение, в котором просили помощи у президента и министерства здравоохранения. Вчера в Костанай приехали профессор, главный реаниматолог республики и ведущий нейрохирург.
«Профессор в принципе сама это подчеркнула — ничего дополнительно не могу вам не назначить, не провести какие-то дополнительные обследования — вы все сделали. И родителям вчера все объяснили — больше ничего не надо, для того чтобы расписать дальнейшее лечение достаточно было нашего обследования», — сообщил главный врач больницы.
Столичные специалисты продолжат следить за состоянием ребенка. Состояние пострадавшей девочки врачи оценивают как тяжелое и продолжают ежедневно бороться за ее жизнь. Оборудования, лекарств и компетенции у местных специалистов достаточно.
Напомним, девочку ударило током на пенной вечеринке.
Родители записали видеообращение с просьбой привлечь врачей из Астаны для оказания помощи девочке.
Буквально вчера стало известно, что в связи с произошедшей трагедией за отсутствие надлежащего контроля аким Узункольского района привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. Кроме того, от занимаемых должностей освобождены заместитель акима района и руководитель отдела внутренней политики, которые были ответственными за организацию проведения мероприятия со стороны акимата. По данному факту органами полиции проводятся следственные мероприятия, по итогам которых будут определены виновные лица.