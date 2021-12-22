Новый список. Информация о состоянии трасс в Костанайской области

В связи с погодными условиями принято решение закрыть трассы 22 декабря с 9.00

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Отменили уроки в школах Костанайской области

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