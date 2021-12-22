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Новый список. Информация о состоянии трасс в Костанайской области

nashzernograd.ru

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В связи с погодными условиями принято решение закрыть трассы 22 декабря с 9.00 

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Отменили уроки в школах Костанайской области 

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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