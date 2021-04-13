Об эпидобстановке по коронавирусу в Костанайской области сообщил оперштаб

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

12 апреля в Костанайской области зарегистрировано 30 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,21%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 17, Рудный — 5, Аулиекольский -3, Мендыкаринский -2, г.Аркалык, Житикаринский и Камыстинский районы по 1.

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24 обследованы по самообращению, 6 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных, 25 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 12 апреля 2021г зарегистрировано 14222 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 12448.

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