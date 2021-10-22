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Об отстранении от работы невакцинированных сотрудников от коронавируса с понедельника

almaty.tv

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Министерство здравоохранения РК ввело свои санитарные нормы, которые действуют с понедельника.

Прописано, что работодатель не должен допускать работников, которые не прошли обязательную вакцинацию, сказал главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов.

Работники не прошедшие вакцинацию должны пройти ПЦР-тестирование.

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Есть норма, которая прописана в статье 48 пункт 1 ТК РК, что на основании законодательных актов и актов, выпускаемых госорганами, то есть в соответствии с Кодексом о здоровье — постановление санитарного врача является обязательным.

«Поэтому на сегодняшний день работодатели имеют право отстранить работников от работы в соответствии с этой статьей, даже без оплаты, но в случае если у них будет обоюдная договоренность, они эту оплату могут взять на себя. То есть оплачивать либо 50% от заработной платы, либо МЗП», — добавил Толеген Оспанкулов.

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