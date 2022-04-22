Объявлено усиление на республиканских трассах в Костанайской области

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Патрульные полицейские Костанайской области усиленно патрулируют республиканские трассы. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
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С начала года на трассах республиканского значения произошло 17 ДТП, в которых 11 человек погибло и 27 получили ранения. Для профилактики дорожно-транспортных происшествий сотрудники патрульной полиции через водителей большегрузных автомашин по рации, которые обеспечивают связь между ними, предупреждают о соблюдении правил дорожного движения и информируют о произошедших авариях.
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Также участковые инспектора полиции, обслуживающие населенные пункты, расположенные возле трасс республиканского значения, проводят профилактические беседы с водителями.
На трассе Костанай-Ауеликоль-Сурган увеличены маршруты патрулирования. В круглосуточном режиме в этом направлении работает мобильный интеллектуальный патруль патрулирует «Ekin Pаtrol».
Напомним, что 20 апреля трассе Костанай-Аулиеколь-Сурган произошло ДТП, в котором погибло три человека и один ранен. По данному факту проводится досудебное расследование.
Полиция Костанайской области еще раз призывает водителей к соблюдению дорожной дисциплины.
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