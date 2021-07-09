Обязательная вакцинация: как будут проверять сотрудников после 15 июля

interfax.ru
В Министерстве здравоохранения рассказали, как будут проверять работодателей и сотрудников на статус вакцинации после 15 июля, передает Tengrinews.kz.
По данным Минздрава, в проверках будут задействованы мониторинговые группы совместно с органами внутренних дел.
- проведение санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий;
- обеспечение безопасности оказываемых услуг;
- выполнение актов должностных лиц органов санэпидконтроля;
- создание благоприятных условий для укрепления здоровья и профилактики заболеваний среди работников.
«Штрафы могут накладываться по части 1 статьи 425 КРКоАП — в случае невыполнения законодательства в сфере санэпидблагополучия населения, и по части 3 статьи 462 КРКоАП — в случае невыполнения постановлений и предписаний должностных лиц в сфере санэпидблагополучия населения. Согласно статье 48 Трудового кодекса, работодатель обязан отстранить работника, если его действия могут повлечь за собой тяжкие последствия для его жизни и здоровья, в том числе других работников», — сообщили в Министерстве здравоохранения.
Со 2 июля вступил в силу расширенный список объектов, в которых все сотрудники должны вакцинироваться. В перечень вошли рынки, салоны красоты, кафе, рестораны, объекты оказания услуг и другие места массового посещения.
Почему обязательная вакцинация не противоречит Конституции, объяснили в Минюсте
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области