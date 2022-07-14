Обяжут всех. В столице уже определились с цветом школьной формы

Решение о единой школьной форме уже приняли в Нур-Султане.

Во всех школах Нур-Султана вводят для учащихся единую форму темно-синего цвета, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Управление образования столицы.

«В целях соблюдения принципов государственной политики в области образования во всех организациях образования Нур-Султана введен переход учащихся на единую школьную форму темно-синего цвета.

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После утверждения единой школьной формы руководители школ города ознакомят родителей с требованиями по соответствию формы на общешкольных родительских собраниях», — говорится на сайте управления.

Школьную форму родители выбирают на свое усмотрение. Главное — приобретаемая форма должна соответствовать написанным ниже требованиям.

Цвет школьной формы — темно-синий. Фасон школьной формы выдерживается в классическом стиле.

Школьная форма для мальчиков включает: пиджак, жилет, брюки, белую парадную рубашку, повседневную белую рубашку. В холодное время к ним добавляются трикотажный жилет, белая водолазка. Брюки для мальчиков — свободного кроя и по длине закрывают щиколотки ног. Рекомендуемый минимум: рубашка, жилет и брюки.

Школьная форма для девочек включает: пиджак, жилет, юбку, брюки, классическую белую блузу, сарафан. В холодное время добавляются трикотажный жилет и белая водолазка. Брюки для девочек — свободного кроя и по длине закрывают щиколотки ног, длина юбки офисная, не выше 5 сантиметров от колена.

Включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается.

«На школьной форме размещаются отличительные знаки (эмблема, нашивка и другое) организаций среднего образования. Они размещаются в верхней части одежды или аксессуара (пиджак, жилетка). Эскиз эмблемы можно будет получить в школе или скачать на сайте школы.

Требования к школьной форме исключают ношение одежды и аксессуаров с травмирующей фурнитурой. В качестве тканей школьной формы используются полушерстяные и хлопковые ткани с улучшенными свойствами, имеющие высокую износостойкость, обладающие антибактериальными, антимикробными и антистатическими свойствами, рекомендуется 75-85 процентов натуральных тканей и 15-25 процентов синтетических примесей, чтобы вещи не сильно мялись», — пояснили в управлении.

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