Одышка, слабость, температура. Увеличилось число костанайцев, обращающихся в фильтр-кабинет

К примеру, ежедневно в фильтре третьей поликлиники принимают более 200 человек, и примерно у 15 из них в итоге подтверждается коронавирусная инфекция. В основном с признаками ОРВИ обращаются взрослые.

Всех пациентов с признаками ОРВИ отправляют в фильтр. Здесь для взрослых и детей разные вход и выход. В основном, большое скопление заболевших утром, но с начала недели, рассказывают врачи, поток людей не прекращается в течение дня. После осмотра врач отправляет больных сдавать ПЦР. Из 200 обратившихся примерно у 15 подтверждается коронавирусная инфекция.

«На сегодняшний день у нас зарегистрировано 90 положительных коронавирусной инфекцией из них 22 беременные. Беременные подвержены наибольшему риску заболевания и коронавирусная инфекция у них протекает гораздо тяжелее. В основном, обращаются невакцинированные и беременные невакцинированные либо получившие неполный курс вакцинации против ковид. Мы оказываем амбулаторно — поликлиническую помощь, мы оказываем приемы в фильтре, в мобильной бригаде»,- говорит заместитель глав.врача поликлиник № 3 Марина Манькевич.

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В Костанайской области более 400 случаев COVID-19 за сутки.

Марина Манькевич отмечает, что в декабре и начале января фильтр работал в более спокойном режиме, и в день примерно принимали около 100 человек. В основном пациенты в фильтре обращаются с насморком, болью в горле и ломотой в теле. Ну, а тем, у кого к этому прибавляется и температура, рекомендуют не приходить в поликлинику.

«Все пациенты, которые имеют признаки вирусного заболевания если имеется температура выше 38, кашель, слабость одышка, вызывается мобильная бригада, в данном случае пациенту не нужно приходить на прием, они обслуживаются на дому мобильной бригадой. В следствие того, что сейчас идет рост заболеваемости мы стараемся всех пациентов обслуживать на дому, чтобы не было перезаражения здоровых пациентов»,- говорит Марана Манькевич.

Чтобы защитить себя от заболевания, врачи рекомендуют соблюдать простые, но эффективные меры профилактики: носить маски, сократить время пребывания в местах массового скопления людей, чаще мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, а также проводить влажную уборку и проветривание помещений.

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