«Омикрон-штамм» в Казахстане: Минздрав обновил прогноз по заболеваемости

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Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании правительства сообщила об обновлении прогноза эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.
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Министерство здравоохранения обновило прогноз с учетом выявления в Казахстане «омикрон-штамма».
Напомним, что 6 января в Казахстане были выявлены первые случаи заражения «омикрон-штаммом» в Алматы и Нур-Султане.
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«Так, при оптимистичном сценарии: при охвате ревакцинацией до 100% подлежащего населения, повсеместном соблюдении мер профилактики прогнозируют регистрацию до 17,5 тыс. случаев заболевания в сутки. Согласно реалистичному сценарию при охвате ревакцинацией 70%, частичном соблюдении мер профилактики – до 25,5 тыс. случаев в сутки. При пессимистичном сценарии – при охвате ревакцинацией менее 40%, при несоблюдении мер профилактики – среднесуточное число зарегистрированных случаев может возрасти до 40 тыс. в сутки», — сказала министр здравоохранения Ажар Гиният.
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В этой связи глава Минздрава рекомендовала казахстанцам отказаться от посещения мест массового скопления населения, не проводить и не посещать коллективные мероприятия.
Советует она также воздержаться от посещения родственников и приема гостей дома, соблюдать масочный режим не только в общественных местах, но и на улице.
«Граждан, которые не вакцинированы, призываю получить первичный курс вакцинации. От нашей общей приверженности основным мерам профилактики напрямую зависят жизнь и здоровье наших близких и родных», — подчеркнула Ажар Гиният.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области