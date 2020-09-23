Осеняя опрессовка завершена в Костанае. Какие дома остаются без горячей воды?

Как сообщили в пресс-службе ГКП «КТЭК», 23 сентября в течение дня горячее водоснабжение появится в домах района КЖБИ, за исключением тех домов, где до опрессовки, по причине реконструкции тепломагистрали горячее водоснабжение было отключено:
6 мкр, 1, 2, 3а, 106, 106А
7 мкр, 1, 2, 3, 4, 4А, 6, 8, 8А, 9, 9Б, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 17Б(1корпус), 21, 25
8 мкр, 14А, 15
Арыстанбекова, 6
В.Интернационалистов, 10,12,14,16,24
Зеленая, 24, 25, 26, 27, 28
Карбышева, 43, 43А, 43Б, 45, 47, 49, 51, 53, 55
Спортивная, 8, 10, 12, 29
Центральная, 11
Штабная, 13, 16
мкр «Наурыз», 6 Б, 6В
Баумана, 2А, 12,
Баймагамбетова, 3(4корпуса), 3а,3б,3Д, 4А, 8
Гагарина, 14, 15, 17, 18, 18Б, 19, 21, 23, 35
Садовая, 49, 51, 71,71А, 73, 75/10, 79, 81,98, 100А, 100Г, 100Д, 100Е, 100К, 100/2
Абая, 28/3, 28/4, 33/1, 39А
Гагарина, 9А
Толстого, 25
Кроме того, для подключения вновь построенной тепломагистрали к существующей по улице Абая с 23 по 24 сентября будет приостановлена подача горячего водоснабжения в 17 жилых домах:
ул. Абая, 36, 36/1, 38, 40/1, 42/1, 44/1, 50, 52, 54, 54А.
ул.Джамбула,89, 89/3,91, 93, 95
ул.Маяковского,104/1, 104/2.
По предварительным данным РГП «Казгидромет», отопительный сезон должен стартовать с 28 сентября. До этого периода горячее водоснабжение будет восстановлено во всех домах.
Ранее был опубликован график опрессовки в Костанае.
Сообщалось, когда начнется отопительный сезон в Костанае.
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