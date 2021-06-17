Остался ребёнок. Подробности убийства женщины в центре Костаная сообщили полицейские

Сегодня в департаменте полиции Костанайской области прокомментировали происшествие, которое случилось в Костанае вечером 16 июня.

По словам заместителя начальника УП города Костанай Ерболата Мурзатаева, установлено, что конфликт произошёл между бывшими супругами. 37-летний мужчина нанёс 33-летней женщине множественные удары ножом. Она получила ранения, несовместимые с жизнью.

«Ранее он попадал в поле зрения полиции. В 2018 году был привлечен по статье 73 кодекса об административных правонарушениях в сфере семейно-бытового насилия в отношении своей, теперь уже погибшей, бывшей супруги. Официально они разведены с 2016 года. Есть ребёнок 2011 года рождения. Пробовали пожить, но опять разошлись», — сообщил Ербола Мурзатаев.

Конфликт произошел около аптеки. По словам Ерболата Мурзатаева, в этом месте они встретились. Погибшая недалеко работала.

Находящийся в больнице подозреваемый, который нанес себе ранения в область брюшной полости, пришёл в себя.

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