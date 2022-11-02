Остановки будут другими — отдел ЖКХ Костаная

Информацию об этом распространил отдел ЖКХ Костаная.
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Отдел ЖКХ Костаная сообщает, что ранее был опубликован предварительный эскиз остановочного павильона. Окончательно утвержденный эскиз полностью защищает от попадания осадков и продувания ветром.
На данный момент демонтировано и установлено на окраины города 30 старых павильонов, которые защищают от непогоды жителей жилых массивов Костанай-2, Дружба, Кунай.
«В ближайшее время в черте города будет установлено 100 новых павильонов с предусмотренной защитой от непогоды. Старые павильоны не защищают жителей от непогоды и сильного ветра», — сообщили в отделе ЖКХ.
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