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  3. Остановки будут другими — отдел ЖКХ Костаная

Остановки будут другими — отдел ЖКХ Костаная

Информацию об этом распространил отдел ЖКХ Костаная. 

Отдел ЖКХ Костаная сообщает, что ранее был опубликован предварительный эскиз остановочного павильона. Окончательно утвержденный эскиз полностью защищает от попадания осадков и продувания ветром.

На данный момент демонтировано и установлено на окраины города 30 старых павильонов, которые защищают от непогоды жителей жилых массивов Костанай-2, Дружба, Кунай.

«В ближайшее время в черте города будет установлено 100 новых павильонов с предусмотренной защитой от непогоды. Старые павильоны не защищают жителей от непогоды и сильного ветра», — сообщили в отделе ЖКХ.

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