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Ожидается 38-градусная жара. Прогноз на выходные

Фото из открытых источников

Большая часть республики будет под влиянием атмосферных фронтальных разделов.

Пройдут дожди с грозами, на востоке и юго-востоке республики ожидаются сильные дожди, лишь на северо-западе и юге республики — погода без осадков.

Также по республике сохранятся усиление ветра, на западе, юге республики – пыльная буря.

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По РК ожидается повышение дневных температур воздуха:

  • в западных регионах до +32+37С,
  • на северо-западе до +30+35С,
  • на севере до +20+30С,
  • в центре до +20+28С,
  • на юге до +30+38С,
  • на юго-востоке небольшое понижение до +20+25С,
  • в горных районах +10+15С,
  • на востоке основной фон +23+28С.

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