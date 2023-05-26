Ожидается 38-градусная жара. Прогноз на выходные

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Большая часть республики будет под влиянием атмосферных фронтальных разделов.
Пройдут дожди с грозами, на востоке и юго-востоке республики ожидаются сильные дожди, лишь на северо-западе и юге республики — погода без осадков.
Также по республике сохранятся усиление ветра, на западе, юге республики – пыльная буря.
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По РК ожидается повышение дневных температур воздуха:
- в западных регионах до +32+37С,
- на северо-западе до +30+35С,
- на севере до +20+30С,
- в центре до +20+28С,
- на юге до +30+38С,
- на юго-востоке небольшое понижение до +20+25С,
- в горных районах +10+15С,
- на востоке основной фон +23+28С.
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