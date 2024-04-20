Паводки в РК: помогут ли казахстанцам, у которых утонуло купленное в кредит авто

Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов ответил на вопросы журналистов об автомобилях и кредитах, передает inbusiness.kz.

У Биржанова спросили, чем власти могут помочь тем гражданам, у которых из-за паводков пострадал автотранспорт. Речь зашла именно о тех машинах, которые были куплены в кредит.

«Это актируется и через агентство этот вопрос индивидуально рассматривается, будет оказана помощь. Это железно. Есть такое правило», — отметил вице-министр.

Кроме того, он в свете сложившейся в Казахстане ситуации прокомментировал в целом планы по работе с кредитами.

«Всем будет оказана помощь. Просрочка по кредитам если есть, реструктуризация кредита – этот вопрос тоже рассматривается. Плюс министерство финансов приняло приказ, по которому мы отсрочили уплату, исполнение налоговых обязательств до 1 июля», — сказал Ержан Биржанов.

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