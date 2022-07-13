Пекло. Наступают самые жаркие дни июля для костанайцев

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Служба 112 распространила сообщение с предупреждением.
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В Костанайской области ожидается сильная жара.
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С 14 по 16 июля в области прогнозируют температуру +40 градусов.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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