Пенсию обещали повысить с апреля, но она не изменилась. Когда дадут?

Ранее сообщалось с 1 апреля выплаты по возрасту и за выслугу лет, повысят на 4 процента.

«Никакого повышения нет, объясните почему, и когда мы получим увеличенную пенсию? — спрашивают актюбинцы, передает diapazon.kz

Ранее в департаменте труда, соцзащиты и миграции населения сообщали, что с учетом пересмотра коридора инфляции, размеры назначенных пенсий и пособий с 1 апреля проиндексируют дополнительно на 4%. С 1 января размеры пособий и базовой пенсии, исчисляемые от величины прожиточного минимума или МРП, повышали на 5%. Размеры солидарных пенсий (пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет) ежегодно индексируются на 2%, размеры солидарных пенсий с начала года проиндексировали на 7%, и в совокупности рост базовой пенсии и пособий составит 9%, а для пенсий по возрасту и за выслугу лет 11% по сравнению с 2021 годом.

«Перерасчет пенсий и пособий провели с 1 апреля. Деньги с перерасчетом люди получат в июне, — сообщила руководитель отдела пенсионного и социального обеспечения №1 департамента комитета труда, соцзащиты и миграции Гаухар Тельжанова.

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