Пилот по сопроводительным накладным на товары будет продлен

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В целях обеспечения борьбы с теневой экономикой и обеспечения прозрачности по всей цепочке движения товаров в настоящее время проводится Пилот внедрения Сопроводительных накладных на товары (СНТ).
При Пилоте — штрафы и другие санкции не применяются. Об этом сообщил заместитель Председателя Комитета государственных доходов МФ РК Жайдар Инкербаев на пресс-конференции в СЦК. Задача Пилота — отладить все системы, задействованные в этом процессе.
По многочисленным обращениям налогоплательщиков сроки Пилота перенесены:
- по подакцизным товарам — до 1 июля 2021 года;
- по товарам, ввозимым и вывозимым по странам ЕАЭС – до 1 июля 2021 года;
- по товарам Виртуального склада — до 1 ноября 2021 года.
- по товарам из Перечня изъятия ВТО и товарам с применением цифровой маркировки срок начала Пилота перенесен на 1 июля 2021 года, срок окончания года на 1 февраля 2022 года.
«Во исполнения вчерашнего поручения Главы Государства Пилот будет продлен до 1 октября текущего года», — сообщил Ж. Инкербаев.
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