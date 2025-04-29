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Плохая видимость. Водители оказались в плену пыльной бури на трассе в Костанайской области

— Сегодня, 13:53
Изображение для новости: Плохая видимость. Водители оказались в плену пыльной бури на трассе в Костанайской области

Кадр из видео

Читатели прислали видео, которое было снято на трассе «Тобол-Рудный». 

Пыльная буря застала водителей в дороге. По их словам, видимость очень плохая.

«Метров 20. Дальше не видно ничего. Трасса «Тобол-Рудный», — говорит голос за кадром.

Напомним, сегодня на Костанай обрушилась «апрельская» метель. 

Из-за непогоды отменили уроки в школах.

 



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