Аким Костаная Марат Жундубаев на совещании ответил на жалобы в комментариях в соцсетях костанайцев, которые...
Читатели прислали видео, которое было снято на трассе «Тобол-Рудный».
Пыльная буря застала водителей в дороге. По их словам, видимость очень плохая.
«Метров 20. Дальше не видно ничего. Трасса «Тобол-Рудный», — говорит голос за кадром.
Напомним, сегодня на Костанай обрушилась «апрельская» метель.
Из-за непогоды отменили уроки в школах.
С 24 мая вся очередь на госжильё переходит в руки Отбасы банка. Если вы уже стоите в очереди, важно...
Агентством по защите и развитию конкуренции совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности...
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