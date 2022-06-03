Почему лекарство для костанайского мальчика не закупили, рассказали в фонде «Қазақстан халқына»

Недавно в одном из выпусков РТН мы рассказывали о костанайском мальчике, которому фонд еще в марте выделил средства на покупку дорогостоящего лекарства. Однако получить его Алану Турсанову не удалось до сих пор.
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После публикации этой информации на сайте alau.kz, этим вопросом озадачились и столичные журналисты, которые и поинтересовались у Болата Жамишева — почему же довести дело до конца так и не удалось. По его словам, это связано с тем, что Фонд был создан недавно, и вся работа с поставщиками только налаживается.
«Я полагаю, что вот этот организационный период становления нас, как нового покупателя на рынке, которого просто не было на рынке, которого ни один производитель лекарств в мире, с учетом того, что мы становимся крупным по ряду препаратов покупателем, о нас знать не знали, эти проблемы существуют», — сказал председатель общественного фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев.
Как отметил Болат Жамишев, все обязательства, которые взял на себя фонд «Қазақстан халқына», начнут выполнять уже в этом месяце. Мы будем следить за развитием событий и обязательно расскажем, когда Алан Турсанов все-таки получит жизненно важный для него препарат.
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