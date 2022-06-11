Поджог автомобиля. Полиция Костаная начала расследование

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, по факту возгорания машин в городе Костанае в микрорайоне Береке полицией начато досудебное расследование по статье 202 ч 2 УК РК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом.

Проводится комплекс оперативно- следственных мероприятий.

Напомним, 10 июня в результате пожара в микрорайоне пострадали четыре автомобиля. У нас появилось видео, на кадрах которого к машине подходят двое молодых людей. Через несколько секунд автомобиль загорается, а двое мужчин убегаеют с места происшествия.

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