Погода ухудшится. Штормовое предупреждение распространили в Костанайской области

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29 декабря на большей части Костанайской области ожидаются осадки, преимущественно снег.
На севере области ожидается сильный снег. На большей части области метель, гололед.
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На севере, западе области — туман.
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Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, на большей части области порывы 23-28 м/с, днем на юге, востоке области временами 30 м/с и более.