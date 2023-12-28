USD 455.5
EUR 503.46
RUB 4.97
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Погода ухудшится. Штормовое предупреждение распространили в Костанайской области

Погода ухудшится. Штормовое предупреждение распространили в Костанайской области

Фотография для новости Каким будет воскресенье для жителей Костанайской области сообщили синоптики

alau.kz

29 декабря на большей части Костанайской области ожидаются осадки, преимущественно снег.

На севере области ожидается сильный снег. На большей части области метель, гололед.

Читайте также: «26 декабря» может повториться? О серии циклонов предупреждают костанайские синоптики

На севере, западе области — туман.

Читайте также: Серия циклонов. Прогноз на 30 декабря — 2 января озвучили синоптики

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, на большей части области порывы 23-28 м/с, днем на юге, востоке области временами 30 м/с и более.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

В Казахстане с нового года вырастут пенсии, пособия и штрафы