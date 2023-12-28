Погода ухудшится. Штормовое предупреждение распространили в Костанайской области

29 декабря на большей части Костанайской области ожидаются осадки, преимущественно снег.

На севере области ожидается сильный снег. На большей части области метель, гололед.

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На севере, западе области — туман.

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Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, на большей части области порывы 23-28 м/с, днем на юге, востоке области временами 30 м/с и более.

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