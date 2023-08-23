Похолодание до 7 градусов прогнозируют синоптики

Прогноз погоды по Казахстану на 24-26 августа озвучили синоптики Казгидромета.

Понижение температуры и сильные дожди ожидаются на западе, северо-западе, севере и востоке Казахстана.

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В ближайшие трое суток на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром, возможно выпадение града.

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Сильные дожди и постепенное понижение температуры воздуха прогнозируются на западе, северо-западе, севере и востоке республики.

Наибольшее понижение температуры воздуха ожидается в северных регионах республики, в ночные часы температура воздуха на севере опустится до 7-12 тепла, днем до 17-22 тепла.

Лишь на юге и юго-востоке Казахстана значительных изменений в температурном фоне не ожидается и прогнозируется погода преимущественно без осадков.

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