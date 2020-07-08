Поиски 17-летнего Руслана Жуванышева прокомментировали в полиции

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, поиски Руслана Жуванышева, пропавшего в ночь с 28 на 29 апреля в Алтынсаринском районе Костанайской области, продолжаются.
Как сообщили в областном ведомстве, уголовное дело взято на контроль руководством департамента полиции.
«Поиски Руслана Жуванышева продолжаются, но стадия активных поисков прошла. Несколько раз буквально были обследованы одни и те же места поисков. В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Дело находится под постоянным контролем руководства департамента полиции»,- сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.
Напомним, ранее тетя без вести пропавшего несовершеннолетнего Руслана Жуванышева сообщила, что сейчас парня уже никто не ищет.
COVID-2019 в Казахстане
- зарегистрированно
- выздоровевших
- летальных случаев
- в Костанайской области