Поиски 17-летнего Руслана Жуванышева прокомментировали в полиции

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, поиски Руслана Жуванышева, пропавшего в ночь с 28 на 29 апреля в Алтынсаринском районе Костанайской области, продолжаются.

Как сообщили в областном ведомстве, уголовное дело взято на контроль руководством департамента полиции.

«Поиски Руслана Жуванышева продолжаются, но стадия активных поисков прошла. Несколько раз буквально были обследованы одни и те же места поисков. В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Дело находится под постоянным контролем руководства департамента полиции»,- сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Напомним, ранее тетя без вести пропавшего несовершеннолетнего Руслана Жуванышева сообщила, что сейчас парня уже никто не ищет.

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