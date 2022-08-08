Поиски девочки. Волонтёры обратились к жителям Костанайской области

Волонтёры распространяют обращения в социальных сетях. Нужна дополнительная помощь.
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«Обращаемся ко всем неравнодушным! 7 августа в посёлке Жамбыл в 05.00 утра вышла из дома и пропала 5-летняя Мадина. Всем кто сможет помочь в поисках любыми средствами, ждем в своих рядах Также большая потребность в ГСМ (бензин, газ) для автомобилей поисковиков. Кроме того, если вы хотите помочь в поисках ребенка, точка сбора магазин «Лента» КСК. 10.30. Информация есть в аккаунтах instagram.com/pso_dos.kst и instagram.com/poisk_region_10/», — говорится в сообщении.
В настоящее время в поисковых мероприятиях задействовано более 500 сотрудников полиции, сотрудник ЧС, волонтеры, местные жители. Применяется 4 дрона, 4 единицы специальной техники.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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