В социальных сетях появилось видео резонансного ДТП с выпускником на Lexus в Таразе, передает Tengrinews.kz.

На кадрах видно, что во время попытки сделать крутой поворот на автомобиле, водитель потерял управление и улетел в канал с водой.

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Ранее сообщалось, что 21-летний водитель Lexus, управлявший автотранспортным средством согласно страховому полису, со знакомыми выпускниками приехал к монументу «Казахское ханство», чтобы отпраздновать выпускной товарища.

Когда водитель ненадолго отлучился, его пассажир – 17-летний выпускник школы — самовольно сел за руль автомашины. Молодой человек, перепутав педали тормоза и газа, не справился с управлением и совершил самоопрокидывание в канал. Отмечается, что выпускник не пострадал.

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