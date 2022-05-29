В социальных сетях появилось видео резонансного ДТП с выпускником на Lexus в Таразе, передает Tengrinews.kz.
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На кадрах видно, что во время попытки сделать крутой поворот на автомобиле, водитель потерял управление и улетел в канал с водой.
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Ранее сообщалось, что 21-летний водитель Lexus, управлявший автотранспортным средством согласно страховому полису, со знакомыми выпускниками приехал к монументу «Казахское ханство», чтобы отпраздновать выпускной товарища.
Когда водитель ненадолго отлучился, его пассажир – 17-летний выпускник школы — самовольно сел за руль автомашины. Молодой человек, перепутав педали тормоза и газа, не справился с управлением и совершил самоопрокидывание в канал. Отмечается, что выпускник не пострадал.
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